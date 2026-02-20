Corvi e il Parma fino al 2029 | ufficiale

Edoardo Corvi ha rinnovato il contratto con il Parma fino al 2029, rafforzando il suo legame con il club. La firma è arrivata dopo mesi di trattative, con il portiere che ha deciso di continuare in gialloblù per diversi anni. La nuova intesa include anche un’opzione per prolungare l’accordo fino al 2030. La decisione di Corvi di restare testimonia il suo impegno con la squadra. La firma è stata ufficializzata questa mattina negli uffici del club.

Il legame traEdoardo Corvi e il Parma Calcio è sempre più solido. Da oggi è ufficiale il rinnovo del portiere gialloblu, che ha firmato un contratto che lo legherà al Club sino al 30 giugno 2029, con un'opzione per un ulteriore prolungamento fino al 2030. Non è un semplice rinnovo, ma la conferma di un percorso che inizia da lontano. Edoardo è un simbolo di Parma e del settore giovanile gialloblu: ha vestito questa maglia fin da bambino, scalando ogni categoria con dedizione, pazienza e determinazione. La sua scalata ha toccato tappe indimenticabili, fatte di attesa e di grandi emozioni sul campo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Press Conference | Edoardo Corvi After Hellas Verona-Parma | Serie A Enilive 2025/26

