Calano le multe in città | sono 1,5 milioni in meno di quanto si aspettava il Comune

Nelle ultime settimane, il numero di multe elevate nel centro di Trieste è risultato inferiore di circa 1,5 milioni rispetto alle previsioni del Comune. Gli agenti in pettorina gialla, presenti quotidianamente nelle strade principali, si fermano davanti ai veicoli in sosta vietata, scrivono le contravvenzioni e ripartono senza ulteriori interventi. La diminuzione delle sanzioni è stata confermata dai dati ufficiali raccolti dagli uffici comunali.

Ormai da tempo in centro a Trieste si vedono girare agenti in pettorina gialla che si fermano davanti ai veicoli in sosta vietata, scrivono una contravvenzione e ripartono. Fare multe è solo una parte del lavoro del lavoro della polizia locale, che a Trieste si occupa regolarmente di incidenti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Calano le multe in città: sono 1,5 milioni in meno di quanto si aspettava il ComuneStando all'ultimo accertamento, i numeri per l'anno scorso superano il 2023, ma non il 2024: staccati foglietti verdi per 16mila euro al giorno. Le cifre ... triesteprima.it

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