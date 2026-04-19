Pontecagnano anziano cade in Via Italia | soccorso provvidenziale di volontari e 118

Questa mattina in Via Italia a Pontecagnano un uomo anziano è caduto mentre passeggiava sul marciapiede. L'incidente ha causato diverse contusioni e ha richiesto l'intervento di volontari e del personale sanitario del 118. I soccorritori sono arrivati prontamente sul posto per prestare assistenza e trasportare l'uomo in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione questa mattina in Via Italia a Pontecagnano, dove un anziano è caduto rovinosamente mentre camminava sul marciapiede, riportando diverse contusioni. A prestare la prima assistenza sono state le Guardie Ambientali di ANPANA Official Odv, in servizio di pattugliamento sul territorio, insieme ai volontari Verde Pubblico di Salerno che si trovavano in zona per attività di manutenzione. I volontari hanno messo in sicurezza l’area, tranquillizzato l’uomo e allertato immediatamente la Centrale Operativa 118. La Centrale di Salerno ha inviato un’ambulanza della Pubblica Assistenza VO.P.I. di Pontecagnano, giunta in pochi minuti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pontecagnano, anziano cade in Via Italia: soccorso provvidenziale di volontari e 118 Notizie correlate Leggi anche: Il mondo del soccorso dice addio a Rita Pampanini, pioniera del 118 e formatrice di tanti volontari Leggi anche: Oliveto Lario, anziano cade sul sentiero: soccorso nel buio