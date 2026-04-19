Anziano cade in strada a Pontecagnano soccorso da volontari e 118

Questa mattina un uomo di età avanzata è caduto sul marciapiede di via Italia a Pontecagnano Faiano. Sul posto sono intervenuti i volontari e i sanitari del 118 per prestare assistenza. La persona è stata soccorsa sul luogo dell’incidente e successivamente trasportata in ospedale per le cure necessarie. La dinamica dell’accaduto non è ancora stata chiarita.

Un anziano è rimasto ferito questa mattina a seguito di una caduta sul marciapiede in Via Italia, a Pontecagnano Faiano. L'uomo ha riportato diverse contusioni, ma le cause dell'incidente restano da accertare; tra le ipotesi, non si esclude un improvviso malore.I soccorsiI primi a intervenire.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Pontecagnano, anziano cade in Via Italia: soccorso provvidenziale di volontari e 118Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di apprensione questa mattina in Via Italia a Pontecagnano, dove un anziano è caduto rovinosamente mentre... Leggi anche: Oliveto Lario, anziano cade sul sentiero: soccorso nel buio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scivola nel greto del torrente: anziano recuperato dopo una caduta di 5 metri; Anziano cade nel cammino trovato morto in casa a Jerzu; Truffa del finto incidente sulla via Anticolana, anziano raggirato per 50 euro; Selargius, morta dopo la caduta dal terzo piano: indagato l’87enne che la ospitava. Anziano in bici cade in mezzo alla strada due automobilisti gli fanno da scudoAnziano in bici cade a terra in mezzo alla strada e perde conoscenza. L'episodio è accaduto martedì nel tardo pomeriggio, poco prima delle 19, all'altezza dell'incrocio tra via Nardini e via Riva ... ilgazzettino.it Lite in strada per il passo carrabile conteso, anziana cade e si ferisce: la donna accusata rischiava 4 anni di carcere, invece dovrà pagare 300 euroMESTRE - L’auto era ferma proprio davanti al passo carrabile del condominio, sbarrando la strada a chi volesse raggiungere il parcheggio interno del complesso. E qualcuno, in effetti, cercava proprio ... ilgazzettino.it https://www.friulioggi.it/cronaca/anziano-cade-torrente-forni-avoltri-corso-ricerche-18-aprile-2026/fbclid=IwY2xjawRQKyBleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETBPMXE5Z0dzOVVsYlIwOTZsc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsgFZF1NofSwirsub5 facebook Anziano cade nel fiume a Forni Avoltri: soccorsi in azione con elicottero e sommozzatori. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com