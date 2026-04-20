Ponte Morandi la difesa di Castellucci | Mai presi in carico il Polcevera

È in fase di conclusione il processo riguardante il crollo del ponte Morandi avvenuto nel 2018, che causò la morte di 43 persone. La discussione si concentra sulle accuse rivolte a un ex amministratore delegato, il quale ha sostenuto di non aver mai gestito il tratto di strada denominato Polcevera. La vicenda giudiziaria si avvicina alla fine con le ultime arringhe e testimonianze.

È alle battute finali il processo per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. Questa mattina, in collegamento dal carcere di Opera, dove è detenuto per la strage di Avellino, l'ex Ad di Autostrade Giovanni Castellucci ha rilasciato.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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