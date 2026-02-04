La viabilità lungo il Polcevera è ancora ferma a dopo il crollo del Morandi | il Comune si impegna a ripristinarla

La viabilità lungo il Polcevera rimane bloccata, quasi otto anni dopo il crollo del ponte Morandi. Il Comune promette ora di ripristinare la strada, che fin dall’inizio doveva essere solo una soluzione temporanea. La situazione è invariata e crea disagi quotidiani ai cittadini.

Quasi otto anni in cui la viabilità lungo il Polcevera è stata rivoluzionata. Doveva essere una misura temporanea, dettata dall'emergenza del crollo del ponte Morandi, invece la situazione è rimasta immutata fino a oggi. Già diverse volte è stato ribadito il bisogno di tornare alla viabilità.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La viabilità lungo il Polcevera è ancora ferma a dopo il crollo del Morandi: il Comune si impegna a ripristinarlaEra una misura di emergenza dopo il crollo del ponte Morandi, ma le modifiche alla viabilità sono rimaste e adesso creano disagi e code: l'impegno a tornare come prima, possibilmente al termine dei la ... genovatoday.it

IN BREVEScatteranno nei primi giorni di gennaio importanti modifiche alla viabilità lungo alcuni snodi strategici della città e delle frazioni, a causa di una serie di lavori stradali programmati. Il primo ... lanazione.it

Val Polcevera, via libera al ripristino della viabilità: entro marzo tornano i sensi unici x.com

Nuove modifiche alla viabilità in vigore dalle ore 21:00 di stasera, mercoledì 28 gennaio Senso unico alternato in via 30 giugno 1960, nel tratto compreso tra via Sant’Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera, per consentire lo svolgimento dei lavori a - facebook.com facebook