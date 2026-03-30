Ponte Morandi | difesa Castellucci È innocente va condannato il metodo dell' accusa
L’avvocato di Giovanni Castellucci ha dichiarato che il suo cliente è innocente, affermando che l’accusa ha spiegato questa convinzione. Questa affermazione è stata presentata durante l’arringa di difesa dell’ex amministratore delegato di una società di autostrade, principale imputato nel processo relativo al crollo di un ponte. La discussione si è concentrata sul metodo adottato dall’accusa piuttosto che sulle responsabilità dirette dell’imputato.
"Giovanni Castellucci è innocente, e che lo sia ce lo ha spiegato l’accusa". È iniziata così l’arringa dell’avvocato Giovanni Paolo Accini, difensore – insieme a Guido Carlo Alleva e Sarah Bignazzi – dell’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, principale imputato nel processo per il crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018. Per Castellucci i pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi hanno chiesto una condanna a 18 anni e sei mesi. L’ex Ad si è collegato in remoto dal carcere di Rebibbia, dove sta scontando una pena di sei anni per la strage di Avellino del 28 luglio 2013. Secondo il legale, "il vero imputato è il metodo d’accusa che andrà condannato, mentre Castellucci andrà assolto". 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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