Salvini, ministro delle Infrastrutture, ha annunciato che entro i prossimi 15 mesi intende avviare i cantieri per il Ponte sullo Stretto. Ha dichiarato di avere ancora un anno e tre mesi di mandato e di voler portare avanti questo progetto prima di lasciare l’incarico. La sua intenzione è quella di iniziare i lavori durante il suo attuale mandato.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Io ho ancora 15 mesi di mandato al Governo da ministro delle Infrastrutture e conto di riuscire a aprire i cantieri del Ponte sullo Stretto”. Così Matteo Salvini a Maddaloni, a margine dell’apertura dello svincolo sulla A30. “Sono stato in missione di lavoro in Cina nella scorsa estate – ha raccontato – loro hanno fatto 48.000 chilometri di alta velocità in pochi anni, mentre noi stiamo discutendo da un secolo se la Sicilia merita di essere collegata stabilmente al resto d’Italia oppure no. Io andrò avanti, domani mattina la prima riunione che ho convocato in ufficio è con i tecnici proprio sul Ponte. Conto di offrire a calabresi e siciliani la possibilità di viaggiare senza stare ore e ore in coda, e ce la metterò tutta come avete fatto voi qui a Maddaloni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salvini, prima di fine mandato apro cantiere su Ponte sullo Stretto

Ponte sullo Stretto, Salvini: "Realizzarlo entro la fine del mandato”Il ministro delle Infrastrutture: "L'obiettivo è essere il primo ministro della storia repubblicana che unirà Reggio Calabria e Messina, posando la...

Ponte sullo Stretto: adesso Salvini conta di aprire i cantieri entro la fine mandato«Mentre il mondo corre, io sono stato in missione di lavoro in Cina nella scorsa estate.

SALVINI “RINNOVO LA MIA DETERMINAZIONE AD AVVIARE I LAVORI DEL PONTE SULLO STRETTO ENTRO IL MANDATO”

Contenuti e approfondimenti su Salvini prima di fine mandato apro....

Temi più discussi: Treno per Orio, Salvini: L'impresa deve accelerare, li ho spronati. Pnrr, l'Ue ci dia la proroga; Alberto Salvini vince il Vallate Aretine ed inaugura così il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2026; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Iran, Salvini: Fiducia in Crosetto, Italia non manderà truppe.

Ponte, Salvini: «Spero prima pietra entro fine legislatura»MESSINA «Stamattina mi è arrivato un video da un camionista siciliano che era bloccato che si è fatto ore di coda al porto di Tremestieri per il mare mosso per il maltempo e quindi inquinamento e temp ... corrieredellacalabria.it

Salvini Dopo lo Schifani bis un candidato governatore della Lega in Sicilia. Ponte sullo Stretto? Prima pietra entro fine legislaturaMESSINA (ITALPRESS) – La Lega parteciperà all’evento del 28 marzo a Messina promosso da ... msn.com

"Il Pd è in piazza accanto al movimento Donna, vita e libertà e agli studenti iraniani dalla morte di Mahsa Amini, nel 2022. Lì non ho mai visto Meloni, Tajani o Salvini: non ho mai visto questa destra ipocrita che ci accosta al regime che abbiamo sempre conda x.com

La segretaria Dem: dov'erano Meloni, Salvini e Tajani quando scendevamo in piazza per Mahsa Amini facebook