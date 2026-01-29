Salvini | Fondi per il Ponte non dirottabili su emergenza maltempo

Matteo Salvini ha ribadito che i fondi destinati al Ponte sullo Stretto non saranno dirottati per l’emergenza maltempo. Durante un comizio, il vicepremier ha spiegato che quei soldi sono destinati a investimenti e non si possono usare per altri scopi. Ha aggiunto che bisogna conoscere bene le cose prima di fare affermazioni.

"Se i fondi per il Ponte sullo Stretto sono dirottabili sull' emergenza maltempo? No, perché sono fondi per investimenti, bisogna conoscere le cose. E poi noi abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia, come facciamo? Li blocchiamo? Troveremo i fondi che servono per Sicilia, Calabria e Sardegna ma senza bloccare le scuole, gli ospedali, i ponti, le gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero. Il ponte serve ai siciliani, anzi col ponte probabilmente in caso di eventi disastrosi anche i soccorritori riuscirebbero a intervenire più velocemente, quindi non si capisce perché i siciliani dovrebbero avere i problemi e non avere neanche il ponte".

