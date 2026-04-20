Ponte di Mezzo pedonale? Pronti a discuterne ma serve un confronto

In città si discute sulla possibilità di rendere pedonale il Ponte di Mezzo. La proposta viene accolta con l'intenzione di avviare un confronto tra le parti coinvolte. L'obiettivo è trovare soluzioni che migliorino la vivibilità e l'attrattività del centro storico, senza trascurare la tutela dei negozi presenti nell'area. La discussione si prospetta come un passo importante per il futuro della zona centrale.

Pisa, 20 aprile 2026 – “Apriamo un confronto strutturato sul Ponte di Mezzo pedonalizzato, con soluzioni che tengano insieme vivibilità e attrattività del centro storico e tutela dei negozi”. C’è cautela nelle parole di Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Pisa, sulla proposta che il sindaco di Pisa Michele Conti ha lanciato all’inaugurazione della tre giorni di “Verde Pisa”, ossia l’idea di rendere completamente pedonale Ponte di Mezzo durante i fine settimana. L’annuncio del primo cittadino, che si vorrebbe concretizzare durante il prossimo anno, è per l’associazione di categoria una proposta su cui c’è disponibilità a ragionarne ai tavoli deputati, per evitare di fare scelte che possano penalizzare i negozianti del centro storico pisano.🔗 Leggi su Lanazione.it

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