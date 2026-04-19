Ponte di Mezzo pedonale il dibattito | Sperimentazione dal 2027 dal sabato alla domenica

Il Comune di Pisa sta valutando la possibilità di trasformare il Ponte di Mezzo in un percorso pedonale, estendendo la sperimentazione dal 2027 e coinvolgendo anche i fine settimana, dal sabato alla domenica. La proposta, attualmente in fase di discussione, mira a rendere più accessibile e pedonale il ponte, simile a quanto già avviene sul lungomare di Marina. La decisione definitiva dovrebbe essere presa nei prossimi mesi, dopo le valutazioni del caso.

Pisa, 19 aprile 2026 – Il Ponte di Mezzo come il lungomare di Marina. E’ questa l’idea alla quale sta lavorando il Comune e che potrebbe concretizzarsi molto prima di quanto lo si possa immaginare. Si partirà con soluzioni periodiche ma non a spot per «consegnare» alla città una nuova «piazza» pedonale. «L’idea -spiega il sindaco Michele Conti, 24 ore dopo l’annuncio fatto in occasione dell’inaugurazione di Verde Pisa - è quella di chiudere al transito veicolare Ponte di Mezzo ogni week end per capire quale possa essere la ricaduta di questa scelta sulla viabilità cittadina. Ovviamente per arrivare a soluzioni di questo tipo, occorrono...🔗 Leggi su Lanazione.it

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