A Pisa si svolge la mostra mercato del florovivaismo chiamata VerdePisa, inaugurata venerdì e in programma fino a domenica. L'evento anima il centro storico con esposizioni di piante, fiori e prodotti legati alla primavera. Tra le novità annunciata c’è la trasformazione del Ponte di Mezzo in un percorso pedonale, che si affaccia sul giardino sospeso sull’Arno, descritto come un’area incantata. La manifestazione coinvolge diverse strade e piazze della città.

Pisa, 18 aprile 2026 – Un giardino cantato sospeso sull’Arno è una delle grandi novità di VerdePisa, la mostra mercato del florovivaismo inaugurata venerdì e che fino a domenica (compresa) animerà le strade e le piazze del centro storico con i colori e i profumi della primavera. L’iniziativa, con un format completamente rinnovato, è organizzata dal Comune di Pisa e da Pisamo con FZ Group, in collaborazione con Confcommercio Pisa e Coldiretti Pisa. Nell’oasi verde creata su Ponte di Mezzo si è svoltanel pomeriggio di venerdì l’apertura della manifestazione, con un annuncio importante da parte del sindaco Conti: «Lavoreremo per la pedonalizzazione del Ponte di Mezzo entro la fine della consiliatura».🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa e il suo giardino incantato sull’Arno: «Il Ponte di Mezzo sarà pedonale»

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