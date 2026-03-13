Campo Coni approvato il nuovo regolamento

Il Commissario Straordinario ha approvato il nuovo regolamento comunale per l’uso del Campo Coni di via Tagliamento, un luogo storico per gli sportivi e gli appassionati di atletica leggera della città. La delibera riguarda le modalità di accesso e le norme di utilizzo dell’impianto, che rappresenta un punto di riferimento per chi pratica sport nella zona.

Il Comune: "Regole chiare per garantire l’interesse pubblico dell’intera cittadinanza alla fruizione dell’impianto e alla pratica dell’atletica leggera" Con delibera del Commissario Straordinario è stato approvato il regolamento comunale per l’utilizzo del Campo Coni di via Tagliamento, storico punto di riferimento per gli sportivi e appassionati di atletica leggera della città. Varie volte, negli ultimi mesi, la struttura è stata oggetto di atti di vandalismo – spesso la pista di atletica leggera è stata rovinata o addirittura distrutta in varie parti e le attrezzature presenti sono state danneggiate – facendo sprofondare l’impianto nell’incuria e nel degrado. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Cimiteri e servizi funerari: approvato il nuovo regolamentoIl gruppo consiliare Rinascita Comune accoglie con grande soddisfazione l’approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, un atto che segna...

Nuovo asilo nido per i bimbi. Approvato il regolamento: "È un traguardo importante"Novità in vista nel territorio comunale di Abetone Cutigliano per le famiglie con figli piccoli: il consiglio comunale, nel corso dell’ultima seduta,...

Contenuti utili per approfondire Campo Coni

Temi più discussi: La scuola media Campo Coni incontra la Camera Penale; Terni, riapre il campo scuola: partenza con un patto di collaborazione tra Comune e Coni con cinque associazioni sportive ternane; Campionati regionali di lanci invernali: al Campo Coni tocca alle donne; Campo scuola Terni, patto con il Coni: a giorni tornano in pista le società sportive.

Campo Coni, approvato il Regolamento per l’utilizzoAVELLINO- Con delibera del Commissario Straordinario è stato approvato il regolamento comunale per l’utilizzo del Campo Coni di via Tagliamento, storico punto di riferimento per gli sportivi e ... irpinianews.it

Pavia, il campo Coni torna al vecchio orario. E dalla primavera si chiude alle 22PAVIA. Il Comune trova la quadra per venire incontro ai podisti e alle squadre sportive che usano il campo Coni, la pista di atletica leggera per la quale era stato ridotto l’orario di chiusura alle ... laprovinciapavese.gelocal.it

ASD Trapani Rugby. Peter Gregson · 360 (Arr. For Cello Obligato and String Quartet). Le attività sono ricominciate! Al campo dell’ex Campo CONI sono ripartiti gli allenamenti del Mini Rugby di Trapani Rugby il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio. Il ca - facebook.com facebook