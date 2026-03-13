Campo Coni approvato il nuovo regolamento

Il Commissario Straordinario ha approvato il nuovo regolamento comunale per l’uso del Campo Coni di via Tagliamento, un luogo storico per gli sportivi e gli appassionati di atletica leggera della città. La delibera riguarda le modalità di accesso e le norme di utilizzo dell’impianto, che rappresenta un punto di riferimento per chi pratica sport nella zona.

Il Comune: "Regole chiare per garantire l’interesse pubblico dell’intera cittadinanza alla fruizione dell’impianto e alla pratica dell’atletica leggera" Con delibera del Commissario Straordinario è stato approvato il regolamento comunale per l’utilizzo del Campo Coni di via Tagliamento, storico punto di riferimento per gli sportivi e appassionati di atletica leggera della città. Varie volte, negli ultimi mesi, la struttura è stata oggetto di atti di vandalismo – spesso la pista di atletica leggera è stata rovinata o addirittura distrutta in varie parti e le attrezzature presenti sono state danneggiate – facendo sprofondare l’impianto nell’incuria e nel degrado. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

