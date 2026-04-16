Roma-Atalanta vigilia di fango | Trigoria è una polveriera

La vigilia della partita tra Roma e Atalanta si fa sempre più calda, con i toni che si surriscaldano tra le due squadre. La situazione nello spogliatoio giallorosso è tesa, e l’ambiente intorno alla squadra è carico di attesa. La partita, prevista per sabato sera allo stadio Olimpico, si avvicina e i preparativi sono accompagnati da segnali di scontro aperto tra le parti coinvolte.

La polveriera Roma è pronta a esplodere, e il botto rischia di arrivare sabato sera all’ Olimpico contro l’ Atalanta. Mentre Gian Piero Gasperini tenta di decifrare un undici titolare devastato dalle assenze, a Trigoria va in scena un sabotaggio interno che nasce dai vertici. Il silenzio dei Friedkin, che pure confermano la fiducia al tecnico, sta trasformando il centro sportivo in un tribunale permanente dove il Senior Advisor, Claudio Ranieri, agisce ormai da pubblico ministero. «Cui prodest?», si chiede provocatoriamente Il Romanista. A chi giova questa paralisi? La risposta è nel gelo che avvolge i corridoi: la Roma sta preparando lo scontro diretto per la Champions League in un clima di anarchia gestionale, dove persino lo staff medico e quello tecnico viaggiano su binari opposti.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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