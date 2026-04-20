Polonia Macron incontra Tusk | l' arrivo del presidente francese a Danzica

Lunedì, il presidente francese ha visitato Danzica per un incontro bilaterale con il primo ministro polacco. L’appuntamento si è svolto in una cornice ufficiale, senza ulteriori dettagli pubblici sulle discussioni o sugli argomenti affrontati. La visita si inserisce in un momento di attenzione tra i due paesi, che condividono interessi e questioni di cooperazione.

Lunedì il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato bilaterale con il primo ministro polacco Donald Tusk a Danzica, in Polonia. Secondo l’Eliseo, al centro dell’incontro questioni strategiche di “difesa e spazio, energia ed energia nucleare civile”. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Polonia, Macron incontra Tusk: l'arrivo del presidente francese a Danzica WATCH: Macron Meets Polish PM Donald Tusk in Gdansk for High-Level France–Poland Talks | AC1Z Notizie correlate Macron vede il Papa, l'arrivo del presidente francese e della moglie Brigitte in VaticanoIl presidente francese, Emmanuel Macron e la moglie Brigitte arrivano nel cortile di San Damaso in Vaticano per l’incontro con Papa Leone XIV. Corea del Sud, il premier polacco Tusk incontra il presidente LeeIl Primo Ministro polacco Donald Tusk è arrivato a Seoul per un vertice con il presidente sudcoreano Lee Jae Myung, durante il quale hanno concordato... Contenuti di approfondimento Polonia, Macron incontra Tusk: l'arrivo del presidente francese a Danzica(LaPresse) Lunedì il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato bilaterale con il primo ministro polacco Donald Tusk a Danzica, in ... stream24.ilsole24ore.com Polonia, Tusk attacca Nawrocki: nemico dell’Occidente/ Replica: Premier contro il popolo, vuole la guerraDurissimo scontro istituzionale in Polonia dopo la lite social tra il Premier Tusk e il Presidente Nawrocki: cos'è successo e perché c'entra l'Ucraina CLAMOROSA LITE SOCIAL TRA PREMIER E PRESIDENTE ... ilsussidiario.net