Macron vede il Papa l' arrivo del presidente francese e della moglie Brigitte in Vaticano

Il presidente francese e la moglie sono arrivati nel cortile di San Damaso in Vaticano. L'incontro è avvenuto con Papa Leone XIV. La visita è stata ufficializzata e si è svolta in un clima formale. Macron ha fatto il suo ingresso insieme alla consorte, mentre il Papa li attendeva nel luogo di ricevimento. Non sono stati comunicati dettagli sul contenuto dell'incontro.

Il presidente francese, Emmanuel Macron e la moglie Brigitte arrivano nel cortile di San Damaso in Vaticano per l’incontro con Papa Leone XIV. La coppia è stata accolta dal reggente della Prefettura della Casa Pontificia, monsignor Leonardo Sapienza. L’arrivo pochi secondi prima delle 10 con qualche minuto di ritardo rispetto al previsto. La première dame Brigitte indossa un abito nero. Ieri la visita di Macron alla comunità di Sant’Egidio a Roma. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Macron vede il Papa, l'arrivo del presidente francese e della moglie Brigitte in Vaticano Trump irride Macron: “Maltrattato dalla moglie Brigitte”. Il presidente francese s’infuria: “Non merita una risposta”Le liti con gli alleati sembrano piacere parecchio al presidente americano Trump, che non perde mai occasione per esprimere giudizi poco lusinghieri. Trump deride Macron: “Maltrattato da Brigitte”. Il presidente francese: “Parole ineleganti”Donald Trump ha deriso Emmanuel Macron affermando che la première dame, Brigitte Trogneux Macron, lo tratta “estremamente male”. Temi più discussi: Macron in visita alla Comunità di Sant'Egidio a Roma, poi faccia a faccia con papa Leone; Emmanuel Macron incontrerà Leone XIV in Vaticano per la prima volta; Sant’Egidio e Papa, la diplomazia di Macron; Udienza del Papa al presidente Macron. Macron vede il Papa, l'arrivo del presidente francese e della moglie Brigitte in Vaticano(LaPresse) Il presidente francese, Emmanuel Macron e la moglie Brigitte arrivano nel cortile di San Damaso in Vaticano per l'incontro con Papa ... stream24.ilsole24ore.com Macron vede il Papa, l'arrivo (con Brigitte) in Vaticano(LaPresse) Il presidente francese, Emmanuel Macron e la moglie Brigitte arrivano nel cortile di San Damaso in Vaticano per l'incontro con Papa Leone XIV. La coppia è stata accolta ... ilmattino.it +++ La tela del Vaticano in Usa, le mosse per contenere Trump: il Papa vede il nunzio Caccia e l’ex consigliere di Obama. Domani riceve Macron https://gazzettadelsud.it/p=2194864 - facebook.com facebook (Per la serie "Renzi vede tutti", pare che l'ex premier stasera incontri pure Macron a Roma dopo la visita del presidente francese a Sant'Egidio). x.com