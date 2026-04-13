Corea del Sud il premier polacco Tusk incontra il presidente Lee

Il Primo Ministro polacco è arrivato a Seoul per un incontro con il presidente sudcoreano. Durante il vertice, i due hanno discusso di rafforzare i legami tra i loro paesi e di sviluppare una partnership strategica a livello globale. La riunione si è svolta in un contesto di dialogo tra le due nazioni, con l’obiettivo di approfondire la collaborazione su vari temi di interesse comune.

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk è arrivato a Seoul per un vertice con il presidente sudcoreano Lee Jae Myung, durante il quale hanno concordato di rafforzare le relazioni bilaterali per giungere a una partnership strategica globale. Al centro dei colloqui, l’espansione della cooperazione difensiva, oltre alla collaborazione in settori come energia e infrastrutture. La visita di Tusk segna il primo viaggio di un Primo Ministro polacco in Corea del Sud in 27 anni. Successivamente, Tusk si dirigerà a Tokyo per una visita di tre giorni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corea del Sud, il premier polacco Tusk incontra il presidente Lee Meloni in Corea del Sud: presidente Lee invitato a Roma(LaPresse) – Abbiamo molto lavoro da fare e mi auguro che ci si possa rivedere presto. Claudia Sheinbaum ha scritto al presidente della Corea del Sud Lee Jae-myung per avere più date dei BTS in MessicoIl K-pop è una cosa seria, e sta diventando sempre di più un fenomeno globale, al punto di interessare addirittura la politica.