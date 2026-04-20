Polizia Scientifica al lavoro | si cerca l' arma e il movente del delitto

Le forze dell'ordine stanno svolgendo accertamenti approfonditi sulla scena del crimine, con particolare attenzione alla ricerca dell'arma utilizzata durante l'aggressione e alle prove che possano chiarire il motivo dell'atto. La vittima, di 48 anni, è stata trovata con ferite da taglio in una zona della provincia di Padova. Le indagini sono in corso per identificare e fermare eventuali sospettati coinvolti nell'episodio.

Stanno procedendo a ritmo serrato le indagini della Polizia di Stato per giungere in tempi brevi alla cattura del killer o degli assassini che nella notte tra il 19 e il 20 aprile hanno inferto diversi colpi d'arma da taglio ad un 48enne residente in provincia di Padova. Lesioni devastanti che.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Anguillara, affidato ai nonni materni e al sindaco il figlio di Federica, si cerca l'arma del delittoIl figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno è stato affidato ai nonni materni. Femminicidio Federica Torzullo: il figlio affidato ai nonni materni. Si cerca ancora l’arma del delittoROMA – Sarà affidato ai nonni materni il figlio di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito Claudio Carlomagno, reo confesso, in una villetta... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 174° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato; Ad Asti la Festa della Polizia è al parco della Resistenza, luogo simbolico della città; Auguri alla Polizia di Stato, che compie 174 anni. Tutto il programma della manifestazione romana; Uomo morto in strada per ferite da accoltellamento. Vittima un 48enne italiano. Polizia scientifica a Segrate per un’auto coinvolta in un conflitto a fuocoGiovedì 16 i tecnici della Polizia erano al lavoro su un’auto ferma in un parcheggio a Redecesio, ecco perchè Volanti della Polizia di Stato e mezzi della Polizia Scientifica ... giornaledisegrate.it Mamma e figlie morte a Campobasso, si cercano tracce di ricina: scientifica al lavoro e giro di interrogatoriContinuano le indagini sulla morte a Campobasso di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, avvelanate con la ricina: la Scientifica è tornata nella loro ... fanpage.it Un 48enne residente nel Padovano è stato trovato con ferite da arma da taglio in zona via dei Colli. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto la polizia scientifica - facebook.com facebook