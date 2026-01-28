A Anguillara, il bambino di 10 anni di Federica Torzullo è stato affidato ai nonni materni. Il tribunale per i minorenni di Roma ha deciso di affidarlo anche al sindaco, mentre si cerca ancora l’arma del delitto. La donna e il marito, Claudio Carlomagno, sono in carcere con l’accusa di averla uccisa. La polizia continua a indagare per chiarire cosa sia successo quella notte.

Il figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno è stato affidato ai nonni materni. Lo ha stabilito il tribunale per i minorenni di Roma dove si è svolta l'udienza per l'affidamento del bambino di 10 anni della donna e del marito, in carcere con l'accusa di averla uccisa. Il giudice ha disposto che il piccolo venga affidato ai nonni materni e, in qualità di tutore, al sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo. Una decisione assunta nell'interesse del minore, che è stato travolto da una tragedia familiare. Tragedia su cui proseguono le indagini. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto territoriale di Ostia hanno effettuato un nuovo sopralluogo presso l'azienda di Claudio Carlomagno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anguillara, affidato ai nonni materni e al sindaco il figlio di Federica, si cerca l'arma del delitto

