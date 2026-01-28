Femminicidio Federica Torzullo | il figlio affidato ai nonni materni Si cerca ancora l’arma del delitto

Il figlio di Federica Torzullo sarà affidato ai nonni materni. La decisione arriva dopo la tragica morte della donna, uccisa dal marito Claudio Carlomagno, che si è confessato. La polizia continua a cercare l’arma del delitto, mentre il bambino rimane sotto la tutela dei parenti. La famiglia aspetta di capire cosa sia successo realmente quella notte.

ROMA – Sarà affidato ai nonni materni il figlio di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito Claudio Carlomagno, reo confesso, in una villetta di Anguillara, tra l’8 e il 9 gennaio 2026. E’ quanto stabilito dal tribunale per i minorenni di Roma dove oggi, 28 gennaio, si è svolta l’udienza per l’affidamento del figlio di 10 anni della donna e dell’uomo, in carcere con l’accusa di averla uccisa. Il giudice ha disposto che il bambino venga affidato ai nonni materni e, in qualità di tutore, al sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo. Una decisione assunta nell’interesse del minore, che è stato travolto da una tragedia familiare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Il tribunale per i minori di Roma ha deciso di affidare il figlio di Federica Torzullo, uccisa a coltellate dal suo compagno Claudio Carlomagno, ai nonni materni.

Il Tribunale dei minori di Roma ha deciso di affidare il bambino di Federica Torzullo ai nonni materni.

