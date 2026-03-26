È stato annunciato ufficialmente il nome del nuovo comandante della Polizia Locale. Si tratta del dottor Ameglio Menguzzo, che assumerà l’incarico nelle prossime settimane. La nomina è stata comunicata dall’amministrazione comunale, che ha confermato la scelta dopo un processo di selezione. Menguzzo sostituisce il precedente comandante, che si è dimesso nelle scorse settimane.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Adesso c’è l’ufficialità. Individuato il nuovo Comandante della Polizia Locale: è il dottor Ameglio Menguzz o. L’Amministrazione comunale di Arezzo annuncia l'individuazione, a conclusione delle procedure concorsuali, del nuovo Comandante della Polizia Locale: si tratta del dottor Ameglio Menguzzo, dirigente della Polizia di Stato, risultato primo classificato tra i 106 candidati che hanno partecipato al concorso pubblico indetto per la copertura del ruolo. Il dottor Menguzzo subentra all’ormai ex comandante Aldo Poponcini, al termine di una selezione particolarmente partecipata, qualificante e rigorosa, che ha visto confrontarsi numerosi profili di elevata competenza ed esperienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è l’ufficialità, individuato il nuovo Comandante della Polizia Locale: è il dottor Ameglio Menguzzo

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