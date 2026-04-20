Nella puntata di Pulp, il format YouTube condotto da Fedez e Mr Marra, è andato in onda oggi alle 13:00 un confronto tra Renzi e Vannacci. Durante la trasmissione, si è discusso di questioni politiche, con alcuni scambi tra i due protagonisti. È stato inoltre menzionato un messaggio diretto a Meloni, senza ulteriori dettagli sul contenuto. La discussione si è caratterizzata per un tono informale e diretto.

Un confronto politico decisamente sui generis ha animato la puntata di Pulp, il format YouTube condotto da Fedez e Mr Marra, pubblicata oggi alle 13:00. Protagonisti Matteo Renzi e Roberto Vannacci, due figure agli antipodi dello spettro politico italiano, che si sono affrontati in un dibattito diretto e provocatorio destinato a diventare virale sui social. L’esordio del generale Vannacci ha dato subito il tono dello scontro: un messaggio chiaro rivolto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “ Ho tracciato delle linee rosse, da destra pura “, ha dichiarato l’eurodeputato, lasciando intendere che la sua permanenza nella coalizione di governo dipende dal rispetto di precisi paletti programmatici.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Politica show da Fedez: Renzi e Vannacci si scontrano (e arriva il messaggio a Meloni)

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