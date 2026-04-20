Poli crea Athanor | il nuovo brandy tra alchimia e uve Trebbiano

Le distillerie Poli hanno annunciato il lancio di Athanor, un nuovo brandy realizzato con uve Trebbiano. La produzione si caratterizza per l’utilizzo di tecniche di distillazione tradizionali e per l’approccio ispirato all’alchimia. Il prodotto sarà disponibile sul mercato e si inserisce nella linea dei distillati di alta qualità dell’azienda. La sua presentazione mira a combinare pratiche artigianali e un tocco innovativo.

Le distillerie Poli lanciano sul mercato Athanor, un nuovo brandy ottenuto da uve Trebbiano che punta a coniugare la tradizione distillatoria con un’anima alchemica. Il prodotto, frutto del lavoro di Jacopo Poli presso la sede storica di Schiavon, si presenta come un distillato complesso, nato da un blend di componenti invecchiati rispettivamente per tre e quindici anni. L’alambicco e il calore del forno alchemico. Il nome scelto per questa nuova referenza non è casuale. Athanor richiama il leggendario forno utilizzato dagli antichi alchimisti per purificare i metalli, con l’obiettivo di trasformare il piombo in oro. Questo termine identifica anche uno degli apparati tecnologici impiegati nella distilleria di Schiavon, dove Jacopo Poli gestisce la produzione di vari distillati, tra cui gin, whisky e grappa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poli crea Athanor: il nuovo brandy tra alchimia e uve Trebbiano Notizie correlate Athanor Poli, tra brandy e alchimiaPasseggiando fra le corsie dei liquori del supermercato, è difficile accorgersene, ma la distillazione è l'attività umana più vicina all'alchimia. Ibla tra i vincitori di “Per chi crea”: il ministero sostiene il nuovo album dell’artista agrigentinaSelezionata nel programma nazionale promosso da ministero della Cultura e Siae, la cantautrice avvia la produzione di un disco che unisce radici...