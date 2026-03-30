Ibla tra i vincitori di Per chi crea | il ministero sostiene il nuovo album dell’artista agrigentina

Da agrigentonotizie.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’artista agrigentina è tra i vincitori dell’edizione più recente di “Per chi crea”, iniziativa promossa dal ministero della Cultura e dalla Siae. La manifestazione sostiene progetti discografici in grado di valorizzare l’identità artistica e culturale. La vittoria rappresenta un riconoscimento ufficiale per il suo nuovo album, inserendola tra i protagonisti del settore musicale sostenuti dall’ente pubblico.

Selezionata nel programma nazionale promosso da ministero della Cultura e Siae, la cantautrice avvia la produzione di un disco che unisce radici siciliane e sonorità contemporanee Un riconoscimento che segna un passaggio importante nel percorso artistico di Ibla. La cantautrice agrigentina è tra i vincitori della nuova edizione di “Per chi crea”, iniziativa promossa dal ministero della Cultura e dalla Siae che sostiene progetti discografici capaci di coniugare identità e visione artistica. Classe 1997, l’artista si è fatta notare negli ultimi anni anche grazie alla partecipazione ad “Amici” sviluppando un linguaggio che intreccia sonorità folk e urban, con una forte matrice legata alla cultura siciliana. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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