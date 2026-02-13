Il Festival di Sanremo sale al Colle Mattarella | musica pop è cultura

Il Presidente della Repubblica ha incontrato oggi il cast del 76° Festival di Sanremo, evento che si è svolto quest’anno con un pubblico più numeroso del solito. La visita si è svolta nel pomeriggio, quando i cantanti e gli organizzatori sono stati accolti al Quirinale, portando con sé le canzoni in gara e alcune esibizioni dal vivo.

Roma, 13 feb. (askanews) – Il Festival di Sanremo “sale” al Colle. Oggi per la prima volta il cast del 76esimo festival della canzone italiana è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica. E Sergio Mattarella non poteva scegliere parole più gradite di quelle che ha pronunciato davanti a Carlo Conti, Laura Pausini e ai cantanti in gara: “la musica leggera, la musica pop fa parte del patrimonio culturale italiano” e “dà un contributo alla società così come lo sport”. “Credo che essere ricevuti al Quirinale sia un riconoscimento importante per questa discografia che sta andando sempre più forte, la musica italiana sta andando sempre più forte”, ha detto questa mattina il direttore artistico prima di entrare a Palazzo riconoscendo che: “Mattarella ha una forza incredibile e deve essere un grande esempio per tutti noi”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il presidente Mattarella ha dichiarato che la musica leggera e pop rappresentano un elemento fondamentale della cultura italiana, sottolineando come queste generi musicali siano radicati nella tradizione nazionale.

