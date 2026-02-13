Festival Sanremo Mattarella | Musica leggera e pop sono parte integrante della cultura italiana – Il video

Il presidente Mattarella ha dichiarato che la musica leggera e pop rappresentano un elemento fondamentale della cultura italiana, sottolineando come queste generi musicali siano radicati nella tradizione nazionale. Durante una visita a un evento musicale a Roma, ha osservato che queste melodie sono parte integrante della vita quotidiana degli italiani e contribuiscono a definire l’identità del Paese. La sua affermazione arriva in un momento in cui il Festival di Sanremo sta attirando molta attenzione, con numerosi artisti che portano in scena brani che fanno parte del patrimonio culturale italiano.

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 "La musica leggera, la musica pop, fanno parte del patrimonio culturale italiano. Sono stato a Cortina e a Milano per le Olimpiadi. Domattina andrò a Nuoro per ricordare il premio Nobel a Grazia Deledda. Sono tre forme diverse di cultura nel nostro paese, ma tra loro c'è un filo conduttore comune. Non ci sono differenze tra queste dimensioni. Il festival è un momento che raccoglie, esprime, sollecita anche i giovani a impegnarsi, a partecipare alla dimensione della musica leggera, della musica pop. Ed è una cosa che rientra nell'ambito culturale del nostro Paese" così il Presidente Mattarella, durante l'incontro al Quirinale con gli i partecipanti della 76esima edizione del Festival di Sanremo.🔗 Leggi su Open.online

Il presidente Mattarella annuncia che la musica pop è patrimonio culturale italiano.

Festival Sanremo, Mattarella: Musica leggera e pop sono parte integrante della cultura italiana

