AREZZO Oltre 400 atleti al via per la quarta edizione della Corsa dell’Acqua, organizzata da Nuove Acque con la collaborazione della Polisportiva Policiano. La gara è partita alle ore 9.30 i punto dall’impianto di Buon Riposo son starter Carlo Polci, presidente di Nuove Acque. In campo maschile c’è stato un arrivo in coppia (nella foto). Alessandro Tartaglini del Parco Alpi Apuane, si è presentato al traguardo in tandem con Alessandro Dazzi della Filirun Team. Entrambi hanno chiuso con il medesimo tempo (48’52’’) i quasi 14 chilometri del percorso, con la vittoria che è andata per una questione di millimetri a Tartaglini. Terzo posto per Emanuele Graziani (Polisportiva Policiano) 49’07, autore di una grande rimonta dopo un errore di percorso che lo aveva fatto scivolare intorno alla decima posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Podismo: arrivo in coppia nella gara che ha visto comunque davanti a tutti l’atleta del Parco Alpi Apuane. Anche Giulia Sadocchi vince. Corsa dell’Acqua, Tartaglini e Dazzi a braccetto

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