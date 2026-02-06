Domenica il Parco Alpi Apuane correrà in Portogallo, a Albufeira, nella Coppa dei Campioni di cross. La squadra italiana affronterà un percorso di 9,2 km in una gara di alto livello, con l’obiettivo di portare a casa la vittoria. È un appuntamento importante per l’atletica italiana e un’occasione per mettere in mostra il talento della squadra.

Appuntamento di prestigio per il Parco Alpi Apuane che domenica, ad Albufeira, nella regione portoghese dell’Algarve, sarà una delle due società che rappresenteranno l’Italia nella “ Coppa dei Campioni “ di cross per club, su un tracciato di 9,2 km. La squadra della società del presidente Graziano Poli sarà al via della gara Elite maschile insieme ai blasonati parmensi dell’ Atletica Casone, le due società italiane prime classificate nel cross di Cassino 2025 e che si sono guadagnate sull’erba il diritto di partecipare alla coppa Campioni. Dopo lo splendido 9° posto dello scorso anno, il team biancoverde cercherà di rimanere ai vertici europei con una formazione tutta italiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica Nella “Coppa dei Campioni“ di cross. Il Parco Alpi Apuane rappresenterà l’Italia nella gara di Albufeira

