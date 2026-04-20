Pnrr a Caltagirone in arrivo internet ultraveloce | servirà 5mila utenti
A Caltagirone, in provincia, si stanno per concludere i lavori di Open Fiber destinati alla diffusione della banda ultra larga. Il progetto rientra nel piano “Italia a 1 Giga” e prevede l’installazione di infrastrutture per garantire connessioni internet ultraveloce a circa 5.000 utenti. La realizzazione interessa diverse aree della città, con l’obiettivo di migliorare la connettività complessiva del territorio.
Sono in fase di conclusione a Caltagirone, in provincia, i lavori di Open Fiber previsti dal piano “Italia a 1 Giga” per la diffusione della banda ultra larga. L'intervento nel comune catanese, svolto in sinergia con l'amministrazione comunale, prevede la realizzazione di una rete in fibra ottica.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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