Internet ultraveloce svolta per 5mila case

Un guasto alla rete ha causato un'interruzione temporanea della connessione internet ultraveloce per circa 5.000 abitazioni a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. La problematica si è verificata domenica mattina, lasciando senza linea numerosi residenti e attività commerciali. La società che gestisce il servizio ha già avviato il ripristino, ma alcuni utenti devono ancora riavere la connessione stabile.

Una connessione ultraveloce a internet per quasi 5mila unità immobiliari di San Benedetto Val di Sambro (Bo), di cui 3.744 collegate in fibra ottica (Ftth) e 980 collegate via radio (Fwa), grazie a una tecnologia che assicura una connettività capace di sostenere i servizi digitali di ultima generazione per lavoro, turismo, studio e impresa. Nel Comune dell'appennino bolognese si sono completati i lavori del Piano nazionale aree bianche per la rete in banda ultra-larga, un'infrastruttura di oltre 92 chilometri di cavi che garantisce connessioni affidabili e ad alte prestazioni. Un notevole passo avanti tecnologico a servizio della comunità locale, oltre che una risorsa fondamentale per chi abita e lavora in montagna, per studentesse, studenti e famiglie, per le imprese e per chi valuta di trasferirsi potendo contare anche sullo smart working.