Carta d’identità illimitata per gli over 70 tessera elettorale digitale per ottenere i bonus non servirà più presentare ISEE In arrivo DL Pnrr

Questa settimana il Governo ha approvato un nuovo decreto che semplifica le procedure per molti cittadini. Tra le novità più interessanti, gli over 70 potranno ottenere una carta d’identità “illimitata” e sarà possibile usare la tessera elettorale digitale. Inoltre, per richiedere i bonus non servirà più presentare l’ISEE. Il decreto, che arriverà giovedì in Consiglio dei Ministri, punta a ridurre le file e i tempi per le pratiche amministrative.

Il Consiglio dei Ministri si prepara a introdurre giovedì un nuovo decreto contenente ulteriori misure di semplificazione amministrativa. Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha illustrato ieri sera durante la trasmissione Tg2 Post i contenuti del provvedimento, che completa un pacchetto di 400 semplificazioni già presentate dal governo. Le nuove disposizioni riguardano documenti e procedure di uso quotidiano per i cittadini. Le semplificazioni previste dal decreto intervengono su tre ambiti specifici. La prima misura riguarda la carta d'identità per gli ultrasettantenni: il documento non avrà più scadenza e diventerà a validità illimitata.

