Pmi l?unione fa la forza | al Sud più contratti di rete per ricerca e investimenti

Al Sud, le piccole e medie imprese stanno aumentando i contratti di rete dedicati a ricerca e investimenti. Un esempio è rappresentato da un'iniziativa del Sannio, dove otto aziende del settore agroalimentare di qualità hanno collaborato, sviluppando un portafoglio di 52 prodotti e creando un marchio riconosciuto. Questa forma di collaborazione tra imprese si sta diffondendo, rafforzando la presenza regionale nel mercato.

«Sannio da gustare» ha messo insieme 8 aziende di qualità dell’agroalimentare beneventano, con ben 52 referenze di prodotti, e un marchio che si è già fatto conoscere nelle più importanti fiere di settore: da pochi mesi si è dotato anche di un contratto di rete che rispetta l’autonomia giuridica delle singole società ma garantisce un percorso comune per aiutarle a vincere le sfide della concorrenza. Luigi Giamundo, invece, di imprese della moda in Campania ne ha censite 22mila: e da profondo e appassionato esperto del settore è riuscito ad assicurare il coinvolgimento di enti e istituzioni per un cambio di passo finalizzato alla crescita della competenza.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pmi, l?unione fa la forza: al Sud più contratti di rete per ricerca e investimenti Notizie correlate Terre Cevico al Vinitaly. L’unione fa la forzadi Giovanna Romeo Con oltre sessant’anni di storia alle spalle e un bilancio che certifica una solidità di ferro, Terre Cevico si conferma uno dei... Leggi anche: Unirai-Figec: “Sciopero riuscito, l’unione fa la forza” Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L’UE per chi fa o vuole fare impresa; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: Bandi Attivi per PMI; USAM contraria a sussidi alle PMI; Contributi a Fondo Perduto 2026: Come Funzionano e Requisiti. Bando Factory check-in: come finanziare le PMI per l’innovazione industrialeCon il bando Factory check-in l’Unione europea finanzia nel 2026 le PMI manifatturiere per supportare la fase iniziale di diagnosi e ... ipsoa.it Imprese Vincenti, PMI abruzzesi protagoniste: export in crescita Tappa con Abruzzo e Lazio per “Imprese Vincenti”, il programma della Intesa Sanpaolo che ha coinvolto dieci PMI. Per l’Abruzzo presenti Hatria srl e S.EL.ME.C srl, con focus su innovazione, s - facebook.com facebook La 9° tappa di #ImpreseVincenti ha visto la presentazione di 10 #PMI di Lazio e Abruzzo, che hanno raccontato le strategie alla base del loro successo #IntesaSanpaolo #pmi #innovazione #DigitalTransformation group.intesasanpaolo.com/it/newsroom/tu… x.com