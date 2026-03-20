Terre Cevico al Vinitaly L’unione fa la forza

Al Vinitaly, Terre Cevico presenta la sua produzione con oltre sessant’anni di esperienza alle spalle. La cooperativa, nota per la sua stabilità finanziaria, si distingue come uno dei protagonisti più attivi nel settore vinicolo italiano. La partecipazione alla manifestazione conferma l’impegno dell’azienda nel promuovere i propri vini e rafforzare la presenza sul mercato.

di Giovanna Romeo Con oltre sessant’anni di storia alle spalle e un bilancio che certifica una solidità di ferro, Terre Cevico si conferma uno dei player più dinamici del panorama enologico italiano. Il gruppo cooperativo, nato nel 1963, ha chiuso l’esercizio 2024-2025 con un fatturato consolidato di 213 milioni di euro, segnando una vocazione internazionale sempre più marcata: il 42,8% del giro d’affari arriva infatti dai mercati esteri, con una presenza capillare in circa 90 Paesi. Propulsore della filiera romagnola, il gruppo coordina un areale di oltre 3.600 ettari e 922 viticoltori soci, con i centri nevralgici di Lugo e Forlì a guidare la strategia produttiva e spumantistica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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