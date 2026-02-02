NBA nottata senza storia | Boston Detroit e Miami dilagano Lakers ko al Garden OKC espugna Denver

La notte di basket NBA si conclude con risultati chiari e senza sorprese. I Celtics danno un colpo forte ai Bucks, mentre Pistons e Heat vincono con ampio margine. I Lakers cadono al Garden, mentre Oklahoma City espugna Denver. Partite senza troppi fronzoli, con dominatori che si sono presi la scena.

Risultati netti e qualche colpo esterno nella notte NBA: i Celtics travolgono Milwaukee, Pistons e Heat vincono a valanga. Cade invece Los Angeles a New York, mentre Oklahoma City passa sul campo dei Nuggets. Prestazione dominante per i Boston Celtics, che al TD Garden spazzano via i Milwaukee Bucks con un perentorio 107-79. Protagonista assoluto Jaylen Brown, autore di 30 punti e 13 rimbalzi in appena 29 minuti. Milwaukee manda in doppia cifra soltanto Ryan Rollins (25 punti, 6 rimbalzi, 7 assist). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

