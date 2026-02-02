NBA nottata senza storia | Boston Detroit e Miami dilagano Lakers ko al Garden OKC espugna Denver

Da sportface.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte di basket NBA si conclude con risultati chiari e senza sorprese. I Celtics danno un colpo forte ai Bucks, mentre Pistons e Heat vincono con ampio margine. I Lakers cadono al Garden, mentre Oklahoma City espugna Denver. Partite senza troppi fronzoli, con dominatori che si sono presi la scena.

Risultati netti e qualche colpo esterno nella notte NBA: i Celtics travolgono Milwaukee, Pistons e Heat vincono a valanga. Cade invece Los Angeles a New York, mentre Oklahoma City passa sul campo dei Nuggets. Prestazione dominante per i Boston Celtics, che al TD Garden spazzano via i Milwaukee Bucks con un perentorio 107-79. Protagonista assoluto Jaylen Brown, autore di 30 punti e 13 rimbalzi in appena 29 minuti. Milwaukee manda in doppia cifra soltanto Ryan Rollins (25 punti, 6 rimbalzi, 7 assist). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Approfondimenti su NBA Notti

NBA, i risultati della notte. OKC e New York superano Denver e Lakers. Bene Boston e Miami

La notte NBA ha portato alcune sorprese.

NBA, i risultati della notte (16 dicembre): Detroit espugna Boston, Toronto passa a Miami e Jokic ne fa 39

Nella notte NBA del 16 dicembre, cinque incontri hanno offerto emozioni e sorprese.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su NBA Notti

Argomenti discussi: Le 3 curiosità della notte che vi siete persi: Leonard e i Clippers non si fermano, Embiid nella storia dei 76ers; BM NBA TIME / Il recap della notte: Jokic torna e fa subito la storia, Detroit sbanca San Francisco - di Matteo Parma; NBA, i risultati della notte (25 gennaio). Brunson trascina i Knicks, bene Fontecchio nella vittoria Heat; Johnson e Okongwu trascinano Atlanta, Pacers stesi dai Suns: i risultati della notte Nba.

NBA, anche senza SGA, OKC non perde mai: terza squadra di sempre con record 23-1Per la prima volta in stagione gli Oklahoma City Thunder hanno dovuto fare a meno di Shai Gilgeous-Alexander, fermato da una borsite al gomito, ma non hanno battuto ciglio, travolgendo gli Utah Jazz a ... sport.sky.it

NBA, la top-5 di una nottata memorabile (11 novembre)Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.