Play out gara 2 | Yolo+ Cestistica Benevento salva battuta Battipaglia

La YOLO+ Cestistica Benevento ha vinto Gara 2 del primo turno dei play-out contro la Omeps Battipaglia, assicurandosi la permanenza nel campionato di Serie B femminile. La partita si è conclusa con il successo della squadra di casa, consolidando il risultato raggiunto nella gara precedente. La sfida ha visto le giocatrici di Benevento prevalere sugli avversari, portando a termine la serie con un risultato complessivo favorevole.

Tempo di lettura: 3 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento si impone in Gara 2 del primo turno dei play-out contro la Omeps Battipaglia e conquista la permanenza nel campionato di Serie B femminile. Un traguardo assolutamente non scontato, che le cinghialesse hanno raggiunto con grande spirito di squadra, dando il massimo in campo sin dal primo giorno. La gara di questa sera è stata la perfetta sintesi della stagione: un match intenso, sofferto e sempre in bilico, ma che, alla fine, ha visto la YOLO+ trionfare meritatamente per la notevole crescita mostrata in campo nel corso del campionato. Inizio di gara molto teso, con entrambe le squadre che risultano imprecise al tiro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Play out, gara 2: Yolo+ Cestistica Benevento salva, battuta Battipaglia Notizie correlate YOLO+ Cestistica Benevento in trasferta sul campo del PotenzaTempo di lettura: 2 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento si prepara a tornare in campo per la trasferta sul campo della Basilia Basket Potenza,... Basket Serie B, gara 1 play-out: vittoria a tavolino per la YOLO+Tempo di lettura: < 1 minutoLa YOLO+ Cestistica Benevento comunica di aver ottenuto la vittoria a tavolino, nella gara 1 del primo turno dei play-out... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Basket femminile, YOLO+ Benevento salva: sannite battono Battipaglia in gara 2 dei play-out e restano in serie B; Gazzetta di Benevento; Gara 1 play-out: vittoria a tavolino per la YOLO+; Basket, Angri femminile ko in gara 1 del primo round play-off a Fasano: al PalaGalvani ci si gioca la bella. YOLO+ al PalaMiwa per conquistare la salvezza in Gara 2 Palla a due domenica alle 18 contro BattipagliaLa YOLO+ Cestistica Benevento, domenica 19 Aprile alle ore 18 al PalaMiwa, avrà il match point per chiudere i conti nella gara 2 del primo turno dei play-out, contro Battipaglia, e conquistare la perm ... sanniosport.it Gara 1 play-out: vittoria a tavolino per la YOLO+La YOLO+ Cestistica Benevento comunica di aver ottenuto la vittoria a tavolino, nella gara 1 del primo turno dei play-out contro Battipaglia. Il match, in programma per le ore 20 di mercoledì 15 April ... sanniosport.it È il giorno di Gara 2 del Primo Turno dei Play-Out del campionato di Serie B Femminile per la OMEPS Silotrailers Battipaglia che, questo pomeriggio, al PalaMiwa di Benevento, se la vedrà con la Yolo+ Cestistica Benevento. Palla a due alle ore 18. Dir - facebook.com facebook