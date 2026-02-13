YOLO+ Cestistica Benevento in trasferta sul campo del Potenza

La YOLO+ Cestistica Benevento sarà in trasferta domani contro la Basilia Basket Potenza, una partita importante perché i sanniti cercano punti per consolidare la loro posizione in classifica e mantenere alta la tensione in vista dei playoff.

Tempo di lettura: 2 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento si prepara a tornare in campo per la trasferta sul campo della Basilia Basket Potenza, formazione esperta e in lotta per le prime posizioni della classifica. Dopo la gara contro la capolista Catanzaro, le sannite sono chiamate ad affrontare un’altra ‘big’ del girone. Potenza, infatti, vanta una striscia aperta di dieci vittorie consecutive, che hanno portato la squadra di coach Paternoster ad occupare la quarta casella della classifica. La Basilia, d’altronde, presenta un roster colmo di giocatrici esperte e di grande livello, su tutte la guardia portoghese Rodrigues, che sta viaggiando a quasi 20 punti di media, coadiuvata da Chiapperino, Lopes e Rizzica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - YOLO+ Cestistica Benevento in trasferta sul campo del Potenza YOLO+ Cestistica Benevento beffata all’overtime da Campobasso La partita tra YOLO+ Cestistica Benevento e Magnolia Campobasso si è conclusa con una sconfitta di un punto dopo un overtime, sul campo di casa dei sanniti. YOLO+ Cestistica Benevento ko nel derby contro Angri La YOLO+ Cestistica Benevento affronta il derby contro Angri Pallacanestro, una sfida intensa e combattuta. Contenuti correlati Argomenti discussi: Basket, YOLO+ Benevento superata in casa dalla capolista Catanzaro; La YOLO+ sfiora l’impresa sul campo della Nextra Prova di grande cuore per le cinghialesse contro Napoli; Basket, YOLO+ in trasferta a Napoli: mercoledì il match contro la Nextra; La YOLO+ sfiora l’impresa sul campo della Nextra | non basta un grande cuore contro Napoli. YOLO+ superata in casa dalla capolista Catanzaro Alle sannite non basta una prova di grande cuoreSconfitta per la YOLO+ Cestistica Benevento, tra le mura amiche del PalaMiwa, contro la corazzata Catanzaro Centro Basket, capolista del campionato. Alle cinghialesse non bastano 40? di grande cuore e ... sanniosport.it Basket. YOLO+ sconfitta a Battipaglia in un finale al cardiopalmaNel secondo quarto, la YOLO+ pareggia subito i conti trascinata da Szydlowska, autrice di otto punti in fila, che permettono alle sannite di tornare in testa a metà quarto. Il match resta in ... tvsette.net Le parole di Matteo Bongiovanni in vista della prossima gara della Miwa Energia Cestistica Benevento, sul campo di San Paolo Ostiense. #gomiwa - facebook.com facebook