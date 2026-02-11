Alessandria salute più consapevole | focus su farmaci esami e Slow Medicine per cure appropriate

Alessandria mette al centro della sua attenzione la salute dei cittadini. La città si prepara a parlare di farmaci, esami e delle pratiche di “Slow Medicine”, un approccio che punta a evitare cure inutili e a scegliere le terapie più adatte. L’obiettivo è rendere più consapevoli le persone sulle scelte sanitarie e promuovere un modo più attento e responsabile di prendersi cura di sé.

Alessandria si prepara ad affrontare un tema cruciale per la salute pubblica: l'appropriatezza delle cure. Oggi, martedì 11 febbraio, presso l'Aou Al, prenderà il via l'edizione 2026 de "I Mercoledì della Salute", un ciclo di conferenze dedicato a un uso più consapevole delle risorse sanitarie, con un particolare su farmaci, esami e la necessità di evitare eccessi diagnostici e terapeutici. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Amici della Biblioteca dell'Ospedale, in collaborazione con il Dairi e l'Ic di Spinetta Marengo, si propone di stimolare un dialogo aperto tra professionisti sanitari e cittadini.

