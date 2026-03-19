Marti | Tante norme per dare più stabilità alla scuola docenti e ATA più sereni significano migliore formazione per i nostri ragazzi VIDEO INTERVISTA

Il presidente della Commissione Cultura del Senato ha dichiarato che negli ultimi quattro anni sono state approvate numerose norme per rafforzare la stabilità del sistema scolastico. Ha sottolineato come docenti e personale ATA più sereni contribuiscano a una formazione migliore per gli studenti. La sua intervista è stata rilasciata ai microfoni di Orizzonte Scuola.

Il presidente della Commissione Cultura del Senato, Roberto Marti, ha ricordato ai microfoni di Orizzonte Scuola come negli ultimi quattro anni siano stati approvati numerosi interventi legislativi con l’obiettivo di dare maggiore stabilità al sistema di istruzione. L'articolo Marti: “Tante norme per dare più stabilità alla scuola, docenti e ATA più sereni significano migliore formazione per i nostri ragazzi” VIDEO INTERVISTA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Rinnovo contratto scuola 2025-27, Gilda chiede più risorse in busta paga, aumenti degli stipendi base e piena tutela dei diritti di docenti e personale ATAL'11 marzo ha segnato l'avvio ufficiale del tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL scuola relativo al triennio 2025-2027. Stipendio docenti e ATA: “per gli arretrati mi aspettavo di più”. NoiPA chiarisce"Per gli arretrati mi aspettavo una cifra più alta": chi di noi non lo ha pensato dopo l'emissione speciale dello scorso 23 gennaio, in occasione del...