Più carabinieri e un nuovo regolamento di polizia urbana | le proposte per la sicurezza di Piacere Castello

Negli ultimi giorni, sono state presentate alcune proposte per migliorare la sicurezza nel quartiere di Piacere Castello. Tra queste, l’incremento del numero di carabinieri e l’introduzione di un nuovo regolamento di polizia urbana. Queste iniziative arrivano in risposta a una serie di episodi di criminalità che si sono verificati recentemente, tra cui scippi, rapine in pieno giorno, furti in appartamento, danneggiamenti di auto e vetrine, con un aumento della violenza.

«I fatti di cronaca delle ultime settimane certificano una presenza costante di atti criminosi a danno delle cittadine e dei cittadini di Castelsangiovanni: scippi e rapine in pieno giorno, furti in appartamento, danneggiamenti di auto e vetrine, con un preoccupante aumento della violenza a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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