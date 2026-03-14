Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià, ha annunciato di essere pronto a guidare un governo transitorio in Iran non appena la Repubblica islamica crollerà. Ha anche annunciato la nomina dei nuovi ministri, senza specificare i nomi. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione politica nel paese.

Reza Pahlavi, figlio in esilio dell'ultimo scià, ha dichiarato di essere pronto ad assumere la leadership di un governo transitorio che guiderà l'Iran "non appena cadrà la Repubblica islamica". In un post sui social network, Pahlavi, che risiede negli Stati Uniti, ha indicato che sta lavorando per selezionare "personalità competenti in Iran e all'estero" da coinvolgere in un "sistema di transizione". Sistema che "sotto la mia direzione sarà pronto ad assumere il governo del Paese non appena cadrà la Repubblica islamica". E, nel più breve tempo possibile, punterà "a instaurare l'ordine, la sicurezza, la libertà e le condizioni per la prosperità dell'Iran", ha scritto Pahlavi, in farsi e in inglese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Reza Pahlavi: "Pronto a guidare il Paese". E sceglie i nuovi ministri

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