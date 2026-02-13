Luciano Spalletti, alla guida della Juventus da sei mesi, sta affrontando un momento di incertezza sul suo futuro: il club non ha ancora deciso se proseguirà con lui, nonostante le buone prestazioni recenti.

Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona: alla finestra l’MLS e una big di Serie A! Como, Ludi svela: «Nico Paz è super coinvolto. Tutti sanno che il suo futuro non dipende da noi. Su Vergara.» Como, Butez ai Mondiali con la Francia? La risposta di Deschamps apre uno spiraglio Sartori Napoli, possibile addio dal Bologna per il dirigente? Ecco cosa filtra Conferenza stampa Hiljemark pre Pisa Milan: «Ecco cosa servirà domani. Allegri un grande allenatore, ho visto tante loro partite e.» Probabili formazioni Inter Juve, Thuram in vantaggio su Pio Esposito? I dubbi di Chivu Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona: alla finestra l’MLS e una big di Serie A! Real Madrid, ansia Mbappé: Real Sociedad a rischio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il rinnovo di Spalletti con la Juve non è più così sicuro: allarme bianconero

La Juventus ha convinto Yildiz con il cambio in panchina e i risultati sul campo.

Contenuti correlati

Primo discorso di Spalletti da nuovo allenatore della Juventus #primo #discorso #spalletti #juventus

Argomenti discussi: Juve, in arrivo l'annuncio del rinnovo di Yildiz: attesa per la conferenza di Spalletti; Chiellini: Quando il rinnovo di Spalletti con la Juventus? Non c'è nessuna fretta, ma non abbiamo dubbi su Luciano; Juve, ecco il piano per il futuro: prima il rinnovo di Yildiz e McKennie e poi Spalletti; Il rinnovo di Yildiz, il messaggio di Spalletti e un segnale chiaro per il futuro: la Juventus non è per tutti.

Juventus, annunciato il rinnovo di Yildiz. Spalletti: Sarà a disposizione con la LazioLeggi su Sky Sport l'articolo Juventus, annunciato il rinnovo di Yildiz. Spalletti: 'Sarà a disposizione con la Lazio' ... sport.sky.it

Prandelli: Spalletti merita il rinnovo. Juventus-Inter, queste sono le serate di YildizQueste sono le serate di Yildiz, a San Siro già decisivo la scorsa stagione con una doppietta. Parola di Cesare Prandelli. L'ex. tuttomercatoweb.com

Rinnovo McKennie-Juve, le cifre e l'errore da non ripetere. Insostituibile per Spalletti, occasione per l'Inter - facebook.com facebook

Rinnovo #Spalletti L'intenzione del club x.com