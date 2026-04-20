Laura Pirovano, atleta vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera, ha partecipato alla presentazione dell'edizione 2026 del Festival dello Sport di Trento. Durante l’evento, ha dichiarato che le campionesse di sci alpino, Brignone e Goggia, le hanno insegnato molto. La Pirovano ha espresso gratitudine nei confronti delle due atlete, sottolineando l’importanza del loro esempio nel suo percorso sportivo.

Le parole di Laura Pirovano, vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera, a margine della presentazione dell'edizione 2026 del Festival dello Sport di Trento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pirovano: "Brignone e Goggia mi hanno insegnato tanto"

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