Bronzo per Sofia Goggia sesta Pirovano decima Brignone

Sofia Goggia torna a salire sul podio alle Olimpiadi invernali. Nella discesa libera di Milano-Cortina 2026, la sciatrice italiana ha conquistato il bronzo con un tempo di 1’36”96”, confermando la sua costanza a livello olimpico. Sul podio anche Pirovano, che si è classificata sesta, e Brignone, decima.

Per la terza volta consecutiva alle Olimpiadi invernali, Sofia Goggia conquista il podio nella disciplina della discesa libera che a Milano-Cortina 2026 significa medaglia di bronzo con il tempo di 1'36'96". Davanti a tutte, oro olimpico, l'americana Breezy Johnson con il tempo di 1'36"10 mentre a soli quattro centesimi, medaglia d'argento, la tedesca Emma Aicher (1'36"14). Benissimo Laura Pirovano che chiude al sesto posto, soltanto decima Federica Brignone, undicesima Nicol Delago. La gara di Goggia. Sofia Goggia, con il pettorale numero 15, inizia molto bene guadagnando sulla capolista Johnson 18 centesimi, poi però due lievi errori le costano 50 centesimi di ritardo, al terzo intertempo recupera alla grande ma poi perde ancora in un dosso e chiude al terzo posto con il tempo di 1'36"96.

