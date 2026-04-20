Pirateria tv in bar e locali controlli della guardia di finanza anche in Abruzzo durante le serate di Champions

Da chietitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le serate di Champions League, la guardia di finanza ha effettuato controlli in Abruzzo per contrastare la pirateria televisiva nei bar e nei locali pubblici. Le operazioni hanno coinvolto diverse attività commerciali, con verifiche sul rispetto delle normative riguardanti la diffusione di contenuti audiovisivi. Le ispezioni sono state mirate a individuare eventuali trasmissioni illegali di eventi sportivi senza licenza.

Controlli anche in Abruzzo contro la pirateria audiovisiva nei bar e nei locali pubblici durante le serate di Champions League. La guardia di finanza ha avviato un’operazione nazionale mirata a contrastare l’utilizzo di sistemi illegali di streaming all’interno delle attività commerciali.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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