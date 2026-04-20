Pirateria tv in bar e locali controlli della guardia di finanza anche in Abruzzo durante le serate di Champions

Durante le serate di Champions League, la guardia di finanza ha effettuato controlli in Abruzzo per contrastare la pirateria televisiva nei bar e nei locali pubblici. Le operazioni hanno coinvolto diverse attività commerciali, con verifiche sul rispetto delle normative riguardanti la diffusione di contenuti audiovisivi. Le ispezioni sono state mirate a individuare eventuali trasmissioni illegali di eventi sportivi senza licenza.

Controlli anche in Abruzzo contro la pirateria audiovisiva nei bar e nei locali pubblici durante le serate di Champions League. La guardia di finanza ha avviato un’operazione nazionale mirata a contrastare l’utilizzo di sistemi illegali di streaming all’interno delle attività commerciali.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Controlli della guardia di finanza in tutta Italia (Abruzzo compreso) contro la pirateria in streming in bar e localiIl nucleo speciale beni e servizi della guardia di finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia economico-finanziaria, ha dato corso a... Controlli nei locali durante le partite di Champions: stretta della Guardia di Finanza contro lo streaming illegaleNuova attività di controllo nei locali pubblici in occasione degli eventi sportivi internazionali. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Le serate di Champions League al bar nel mirino della Finanza; Champions League, contrasto alla pirateria audiovisiva in bar e locali - POP. Contrasto alla pirateria audiovisiva: controlli della Guardia di Finanza in bar e locali durante la Champions LeagueIl Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia economico-finanziaria, ha dato corso a ... cittadellaspezia.com