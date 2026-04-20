Controlli della guardia di finanza in tutta Italia Abruzzo compreso contro la pirateria in streming in bar e locali

La guardia di finanza ha avviato controlli su tutto il territorio nazionale, inclusa la regione Abruzzo, per contrastare la pirateria in streaming nei bar e locali pubblici. Il nucleo speciale beni e servizi ha eseguito verifiche mirate a individuare esercizi che utilizzano sistemi non autorizzati per la trasmissione di contenuti audiovisivi. Le operazioni si sono svolte nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria, con l’obiettivo di individuare eventuali violazioni di legge.