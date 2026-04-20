Controlli della guardia di finanza in tutta Italia Abruzzo compreso contro la pirateria in streming in bar e locali
La guardia di finanza ha avviato controlli su tutto il territorio nazionale, inclusa la regione Abruzzo, per contrastare la pirateria in streaming nei bar e locali pubblici. Il nucleo speciale beni e servizi ha eseguito verifiche mirate a individuare esercizi che utilizzano sistemi non autorizzati per la trasmissione di contenuti audiovisivi. Le operazioni si sono svolte nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria, con l’obiettivo di individuare eventuali violazioni di legge.
Il nucleo speciale beni e servizi della guardia di finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia economico-finanziaria, ha dato corso a un’importante azione di contrasto alla pirateria audiovisiva, focalizzando l’attenzione sull’utilizzo di sistemi illeciti di streaming all’interno.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie correlate
Controlli nei locali durante le partite di Champions: stretta della Guardia di Finanza contro lo streaming illegaleNuova attività di controllo nei locali pubblici in occasione degli eventi sportivi internazionali.
Prezzo della benzina sotto osservazione: rafforzati i controlli della Guardia di finanza lungo tutta la filieraLa nuova crisi in Medio Oriente e l’escalation militare che sta coinvolgendo l’area cominciano a produrre effetti immediati anche sui mercati...
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Controlli della Guardia di Finanza a Ferrara: sequestri e chiusure di attività abusive; Controlli della Finanza. Scoperti due fratelli con un milione in Svizzera; Raffica di controlli della Finanza per i carburanti, otto irregolarità nel Piceno; Prezzi carburanti, intensificati i controlli della Guardia di Finanza.
Champions League, pezzotto nei locali per guardare le partite: i controlli della guardia di finanza VIDEOLa guardia di finanza, nell’ambito delle proprie prerogative di polizia economico-finanziaria, ha dato corso a un’importante azione di contrasto alla pirateria ... ilgazzettino.it
Pirateria nei bar durante la Champions League: maxi controlli della Guardia di FinanzaMaxi operazione contro la pirateria audiovisiva nei locali pubblici. Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ha avviato un’attività straordinaria di controllo per contrastare l’uso ... leccesette.it
#Viabilità #poliziamunicipale Positano, controlli della Polizia Municipale: raffica di sanzioni a moto e auto - facebook.com facebook
Raffica di controlli della Finanza per i carburanti, otto irregolarità nel Piceno. Verifiche su esposizione e comunicazione prezzi, sanzioni fino a 2mila euro per violazione #ANSA x.com