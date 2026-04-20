Controlli nei locali durante le partite di Champions | stretta della Guardia di Finanza contro lo streaming illegale

Durante le partite di Champions League, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli nei locali pubblici, concentrandosi sul contrasto allo streaming illegale. Il Nucleo Speciale Beni e Servizi ha avviato un’operazione mirata a verificare l’uso di sistemi di trasmissione non autorizzati, con l’obiettivo di individuare eventuali attività illecite legate alla pirateria audiovisiva. Le ispezioni sono state condotte in diversi esercizi, con verifiche sui dispositivi e sulle connessioni utilizzate.

Nuova attività di controllo nei locali pubblici in occasione degli eventi sportivi internazionali. Il Guardia di Finanza, attraverso il Nucleo Speciale Beni e Servizi, ha avviato un’operazione mirata al contrasto della pirateria audiovisiva, con particolare attenzione all’utilizzo di sistemi di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Irpinia, sequestrati oltre 40mila prodotti non conformi: operazione della Guardia di Finanza nei commerci localiAVELLINO – Oltre 40mila prodotti privi dei requisiti essenziali di sicurezza sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle del Comando... Guerra in Iran e caro-benzina, controlli della guardia di finanza nei distributoriA causa delle tensioni sui mercati energetici internazionali, collegate alla crisi in Medio Oriente, potrebbero esserci effetti sui prezzi di benzina... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Controlli nei locali durante le partite di Champions: stretta della Guardia di Finanza contro lo streaming illegale; Streaming illegale nei locali, scatta l’operazione della Guardia di Finanza; Cavalletti, Ricci e Buono Come il Pane. Blitz di carabinieri e finanza, fari sugli allacci abusivi; Multato bar del centro: alcol a minorenni e altre irregolarità. Pirateria nei bar durante la Champions League: maxi controlli della Guardia di FinanzaMaxi operazione contro la pirateria audiovisiva nei locali pubblici. Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ha avviato un’attività straordinaria di controllo per contrastare l’uso ... leccesette.it Streaming illegale nei locali, scatta l’operazione della Guardia di FinanzaControlli durante le partite di Champions League: nel mirino bar e attività commerciali. Verifiche anche su aspetti fiscali e amministrativi ... ecodellojonio.it Accertamenti della Guardia di finanza di #Gallarate. Recupera 36 milioni di crediti d’imposta - facebook.com facebook Il 18 aprile, nella splendida cornice della Piazza d’Armi presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila, gli Allievi Marescialli del 97° Corso “Cervino III” hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana. x.com