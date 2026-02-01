Ruba lo zaino a un ragazzino | incastrato dalla geolocalizzazione del pc

I carabinieri di Laives hanno arrestato un uomo dopo aver rubato lo zaino a un ragazzino. Grazie alla geolocalizzazione del suo PC, sono riusciti a rintracciarlo in breve tempo. L’uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione, e sono stati sequestrati due computer trovati in casa sua.

Due computer sequestrati e una denuncia a piede libero per il reato di ricettazione: è questo l'esito di un'operazione lampo condotta venerdì 30 gennaio dai carabinieri di Laives. Tutto è iniziato quando un cittadino residente in Val Passiria ha denunciato alle forze dell'ordine il furto dello zaino del figlio minorenne, avvenuto nel territorio comunale di Merano. Al suo interno, tra le altre cose, c'era un computer portatile. Al termine delle operazioni il ventiduenne è stato deferito all'autorità giudiziaria mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietori.

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo aver tentato di rubare profumi per un valore di 1.

