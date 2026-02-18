Ruba borsetta e uno zaino Identificato e denunciato

MARTIGNANA DI PO (Cremona) Ruba una borsetta e uno zaino alla titolare di un esercizio pubblico di Martignana di Po, ma viene pizzicato dalla telecamere. È accaduto a ottobre scorso, ma solo ora il responsabile è stato identificato, grazie ad un certosino lavoro dei carabinieri di Gussola, che hanno dovuto confrontare il viso ricavato dalle immagini con quello delle persone schedate nella loro banca dati. I militari hanno quindi identificato e denunciato un 34enne, con precedenti a carico e senza fissa dimora. A fine ottobre la titolare del locale si era presentata in caserma a Gussola presentando denuncia e riferendo che il giorno prima aveva subito il furto della sua borsetta e di uno zaino nel suo locale: spariti senza che se ne fosse accorta.