Pio Esposito in Premier l’annuncio dell’agente | Per 10 anni

L’agente di Pio Esposito ha annunciato che il giocatore, classe 2005, rimarrà in maglia nerazzurra per altri dieci anni. Finora il giovane ha segnato otto gol e fornito sei assist, attirando l’interesse di diversi club europei. La sua presenza nel campionato italiano ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi. Il contratto prolungato è stato comunicato ufficialmente.

Otto gol e sei assist: questo fin qui il bottino del classe 2005 in maglia nerazzurra Pio Esposito ha attirato l’attenzione di alcuni dei principali club europei. Il bomber dell’ Inter piace soprattutto in Premier League, nella fattispecie ad Arsenal e Newcastle. Addetti ai lavori, probabilmente lo stesso club nerazzurro si aspettano offerte di altissimo livello per il classe 2005. Pio Esposito-Arsenal, l’annuncio dell’agente: “Per 10 anni” (AnsaFoto) – Calciomercato.it A meno di clamorose sorprese, però, l’avventura di Pio Esposito a Milano è destinata a proseguire. Intervistato da ‘Radio CRC’, l’agente del centravanti campano ha dichiarato che il suo assistito “sta bene all’Inter”, e che “sarà il futuro dei nerazzurri per i prossimi 10 anni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pio Esposito in Premier, l’annuncio dell’agente: “Per 10 anni” Articoli correlati Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Annuncio di GiuffrediCalciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Leggi anche: Pio Esposito, l’agente infiamma il tifo nerazzurro: “Qui per altri 10 anni: è innamorato” Contenuti utili per approfondire Pio Esposito Temi più discussi: Inter, attenta alla Premier: il Newcastle vuole Esposito; Premier League pazza di Esposito: svelato il club pronto a fare pazzie. La posizione dell'Inter; Per Pio Esposito il Newcastle esagera, non è solo l'Arsenal a minacciare l'Inter; TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: L'AGENTE DI PIO ESPOSITO SPEGNE I RUMORS: ARSENAL? SARÀ IL FUTURO DELL'INTER PER I PROSSIMI 10 ANNI. Calciomercato Inter, l’agente di Pio Esposito – Giuffredi – ha parlato dell’interesse dell’Arsenal per l’attaccante nerazzurroCalciomercato Inter, l’agente di Pio Esposito – Giuffredi – ha parlato dell’interesse dell’Arsenal per l’attaccante nerazzurro L’agente sportivo Mario Giuffredi ha deciso di spegnere sul nascere quals ... calcionews24.com Inter, quale futuro per Pio Esposito? C’è la rivelazionePio Esposito Inter - Dopo le numerose voci su un suo possibile addio all'Inter, è arrivata una rivelazione sul futuro di Pio Esposito ... fantamaster.it Mario Giuffredi (agente Pio Esposito): “Somiglia a Vieri Non mi piacciono gli accostamenti, si creano delle aspettative che non servono a niente. L’Arsenal lo vuole Pio è innamorato dell’Inter, sta bene lì e sarà il futuro dei nerazzurri per dieci anni” (Radio Cr - facebook.com facebook Agente Pio Esposito: "Arsenal Pio sta bene all'Inter e sarà il futuro dei nerazzurri per i prossimi 10 anni. Il ragazzo ora è innamorato dell'Inter. Lui come Vieri A me non piacciono gli accostamenti, soprattutto quando i giocatori sono giovani. Pio Esposito deve x.com