Visita guidata al Museo di San Matteo

Questa mattina il Museo di San Matteo apre le sue porte ai visitatori con una visita guidata dedicata alle opere del medioevo. I partecipanti potranno ammirare tavole dipinte, sculture lignee e marmoree che raccontano storie antiche attraverso i loro colori e dettagli. Un’occasione per scoprire da vicino i tesori di questo periodo, immersi tra arte e storia.

Itinerario tra i colori del medioevo in cui tavole dipinte e sculture lignee e di marmo racconteranno le loro storie. I partecipanti visiteranno il più grande museo di arte medievale d'Italia. Incontreranno artisti di grande rilievo come Giunta Pisano, Nicola Pisano, Simone Martini, Andrea Pisano, Donatello e molti altri.Dove: Museo di San Matteo, Piazza San Matteo in Soarta 2, PisaQuando: sabato 7 febbraio 2026 ore 15.00Quanto: € 17,00 adulti, € 10,00 minori di 18 anni, gratis per bambini sotto i 10 anni se accompagnati.Prenotazione scrivendo a [email protected]

